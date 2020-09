Anche il Comune di Perugia interviene sul caso Luis Suarez ed emette un comunicato: "In relazione alle notizie che vedono coinvolta una delle istituzioni culturali più importanti di Perugia l'Università italiana per Stranieri, l'amministrazione comunale auspica che venga al più presto fatta chiarezza, affinché non permangano ombre sulla correttezza e trasparenza delle procedure adottate. Confidiamo che si torni quanto prima a parlare di questa nostra antica e prestigiosa istituzione, per quell'attività di insegnamento, ricerca e diffusione della lingua e della civiltà italiana, che da sempre rappresenta un lustro per la nostra città nel mondo".