Altra puntata della Bobo tv su Twitch e altra bordata di Antonio Cassano, che dopo aver attaccato Beppe Marotta se la prende con Fabio Paratici, oggi al Tottenham. L'ex attaccante ha criticato il dirigente per aver ceduto Joao Cancelo ai tempi della Juventus: "Capisco l'Inter che non poteva permetterselo, ma il fatto che la Juventus l'abbia ceduto mi sembra una follia. L'ha venduto per 40 milioni? Io non l'avrei fatto anche per 400. Paratici non sa neanche come ci si è ritrovato al Tottenham: mandare via Cancelo vuol dire sputare in faccia al calcio, è un fenomeno che farebbe la differenza anche giocando mezzapunta".