Come sempre, Antonio Cassano ha parlato senza peli sulla lingua nella trasmissione di Tiki Taka, partendo dall'Inter, sua ex squadra, per finire al Napoli: 'Basta dire che Oriali è fondamentale. Era amico di Mancini e non faceva nulla, come quando c'era Mourinho.' Poi si è soffermato sul club guidato da Ancelotti: 'Carlo è un grandissimo allenatore, non dimentichiamoci però che al Milan ha avuto Tassotti come vice. Ora invece si è portato il figlio Davide. E' troppo giovane e non so se è bravo.'