Catania-Sorrento: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il ko casalingo col Potenza ha frenato nuovamente le ambizioni di alta classifica del, chiamato ora nella ventesima giornata del Girone C di Serie C a riprendere la corsa contro ilGli etnei, in zona Playoff ma staccati dalla capolista Benevento, si ritroveranno a sfidare i campani (un punto sotto alla squadra di Toscano) che negli ultimi due turni di campionato hanno inanellato due sconfitte contro Avellino e Cavese, ridimensionando la propria cavalcata nei quartieri nobili della graduatoria.Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Catania-Sorrento: data e orario del match, le formazioni, dove vederla in diretta tv e la copertura streaming.

Catania-Sorrento sarà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 252).Catania-Sorrento sarà visibile anche in diretta streaming sia su NOW che su Sky Go.