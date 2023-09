I tifosi dell'Inter non dimenticano il "tradimento" di Lukaku. Manca ancora più di un mese alla partita in casa contro la Roma di domenica 29 ottobre a San Siro, ma lo Stadio Meazza è praticamente già tutto esaurito.



Intanto martedì sera in seconda serata su Rai Due parte la nuova edizione di "Stasera c'è Cattelan". Tra gli ospiti della prima puntata ci sono i cantanti Annalisa e Tedua. Il conduttore televisivo Alessandro Cattelan, tifoso nerazzurro, ha raccontato in collegamento con "La volta buona" su Rai Uno: "Doveva venire Belen. Mi ha detto: cantiamo una canzone, ma poi non mi ha più risposto al telefono. Ha fatto come Lukaku. Scherzi a parte, pare che non stia benissimo e quindi le auguriamo di rimettersi presto".