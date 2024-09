Cavese-Avellino: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Derby che sa di esame, per l', quello che andrà in scena domenica sera al 'Simonetta Lamberti' in casa della. I Lupi, protagonisti di un avvio di stagione negativo (2 pareggi e una sconfitta), hanno l'obbligo di reagire e cercare di ottenere il primo successo in campionato per seppellire critiche e malumori nati in seguito alla partenza in salita.La squadra di Michele Pazienza, la cui panchina traballa, nella quarta giornata del Girone C di Serie C fa visita a quella di Raffaele Di Napoli - neopromossa - che di contro in 270' dopo il ko di Benevento ha inanellato 4 punti battendo il Crotone e pareggiando a Giugliano.

Cavese-Avellino sarà visibile in tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252) e in diretta streaming su NOW e Sky Go.