Salvatore Sirigu al Nizza, da vice di esperienza del giovane Bulka: si può. Un colpo per il club della Costa Azzurra, e una bella opportunità per il portiere che potrebbe così tornare in Ligue 1 sei anni dopo aver lasciato il Psg. Secondo l’Equipe, il club di proprietà del miliardario Ratcliffe valuta con interesse il profilo di Sirigu, lasciato libero dalla Fiorentina e sondato anche dal Lorient nei giorni scorsi.