Un obiettivo ormai a portata di mano, dopo una lunga cavalcata che domenica può conoscere la parola fine: il Napoli è ad un passo dalla Champions League, basterà battere l'Hellas Verona per assicurarsi un piazzamento nell'Europa che conta e salvare una stagione che ad un certo punto sembrava aver imboccato una pericolosa direzione all'insegna della mediocrità. E se il presidente Aurelio De Laurentiis avrà un motivo per festeggiare al termine di questa stagione e poter rilanciare il proprio progetto lo deve a quell'Uomo - sì, com la u volutamente maiuscola - che è pronto a salutare da vero trionfatore. Rino Gattuso, che a strettissimo giro di posta diventerà la variabile impazzita di un mercato degli allenatori mai così vivace.



IL GRUPPO E' CON LUI - Evidentemente il tecnico calabrese non era tutto quel disastro che il numero uno deol Napoli aveva pensato che fosse quando, già lo scorso dicembre, aveva valutato la possibilità di affidarsi a Rafa Benitez - appena rientrato dalla Cina - per provare a invertire la rotta. Peccato che, nella considerazione dell'operato di Gattuso, non fosse stata tenuta in debita considerazione l'assenza prolungata di un giocatore dimostratosi clamorosamente fondamentale come Victor Osimhen. L'acquisto più oneroso nella storia del club ma soprattutto il calciatore sul quale è stata impostata un'intera stagione e che meglio di chiunque altro sa interpretare il sistema di gioco pensato dal suo allenatore. Che anche nei momenti di maggiore burrasca - quando l'attacco era ridotto ai minimi termini, perché nel frattempo erano andati ko pure Mertens e Petagna - e le voci su un esonero imminte impazzavano, non ha mai perso il contatto con la realtà e il controllo del gruppo. E il tempo, come spesso accade, si è dimostrato galantuomo.



LO VOGLIONO TUTTI - Persona vera, tutta d'un pezzo e non disposta a scendere a compromessi per rinunciare ai princìpi coi quali è cresciuto, Gattuso non farà passi indietro e nemmeno una proposta last-minute per rinnovare il contratto in scadenza lo convincerebbe a restare per disputare la prossima Champions League alla guida del Napoli. Il rapporto con De Laurentiis si è interrotto, bruscamente, da tempo e non ci sono margini per ricomporre. Giusto così, perché la professionalità e la dignità, merce sempre più rara anche nel mondo del calcio, hanno ancora un valore. Lazio, Fiorentina, voci anche sulla Juventus: tutti cercano e vogliono Gattuso, meno De Laurentiis...