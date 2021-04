. Un obiettivo fondamentale per il club rossonero per la pianificazione delle future strategie, tanto per l'acquisto di nuovi calciatori quanto per blindare quelli più importanti attualmente in rosa. Ecco perchéQuando i risultati possono certificare o vanificare tutto il lavoro svolto sino ad oggi e assumono dunque un'importanza capitale.- L'aggravante per Theo Hernandez è che(anche il primo gol con lo Spezia nasce da una sua "uscita" spericolata)e soprattutto per le modalità con cui è arrivato l'incredibile "assist" a Quagliarella, che ha poi beffato Donnarumma in pallonetto., così come dal resto della squadra, in tante, troppe, occasioni da quando la Serie A è ripresa dopo la sosta di Natale. Uno spartiacque per la formazione di Pioli e nello specifico per l'ex giocatore del Real Madrid che, dopo l'incornata da 3 punti nell'ultimo match del 2020 contro la Lazio, è andato incontro a un decisoper le ottime prestazioni fornite da ottobre sino a dicembre.- I paragoni con i migliori interpreti del ruolo in giro per l'Europa,Per fare il salto di qualità definitivo e tornare a trascinare la sua squadra nella rincorsa verso un obiettivo troppo importante per il proprio futuro, c'è dunque bisogno di una brusca inversione di tendenza da parte di Theo Hernandez. Mettere da parte le inutili distrazioni e tornare ad essere pienamente centrato sugli obiettivi di squadra, perché errori come quelli con la Samp possono mandare all'aria tutta la stagione del Milan.