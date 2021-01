Nel corso dell'intervista concessa ai giornalisti presenti ieri fuori dalla sede della Lega Calcio, Enrico Preziosi ha parlato tra le altre cose anche della questione inerente il presunto interesse dell'imprenditore Stefano Messina per il suo Genoa: “Se si sta muovendo lo ringrazierà tutta la vita e lo aiuterò a muoversi. Ma purtroppo non ho nessun tipo di segnale in tal senso. Sono le solite cose di cui spesso sentiamo parlare”.



Sulla vicenda cessione, il Joker ha poi ribadito quanto va dicendo da tempo: "Come ho già detto c’è sempre un momento per cominciare e uno per finire e credo sia arrivato il mio momento, ma non possiamo lasciare il Genoa in mano a chiunque. Servono garanzie necessarie e concrete“.