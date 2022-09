Da anni la Sampdoria viene considerata in vendita, e senza soluzione di continuità si parla, ormai da tempo, di periodi 'cruciali' per la cessione del club. Adesso è il turno di settembre, considerato un mese 'caldo' per la finalizzazione della vendita della Sampdoria. A scriverlo è Il Sole 24 Ore, che sottolinea come restino tre potenziali acquirenti. I soggetti avrebbero già fatto arrivare le proprie manifestazioni d’interesse alla banca d’affari Lazard e al trustee Gianluca Vidal. La provenienza dei gruppi è duplice: un paio sono americani, uno invece viene ricondotto al Golfo Persico, tramite l’imprenditore cinematografico barese Francesco Di Silvio.



La novità è che uno dei due investitori statunitensi sarebbe una Spac, ossia special purpose acquisition company. Si tratta di società create ad hoc come veicoli societari di investimento, e sarebbe collegata alla americana Pacific Media Group, di recente accostata al Verona.



Il nome dei compratori è avvolto dal silenzio, per evitare quanto successo con Cerberus, che aveva affiancato Redstone facendo marcia indietro anche, pare, per la risonanza mediatica collegata al suo nome. In questi giorni, le trattative sarebbero incentrate sulla valutazione delle club, con la rosa che incide per 110 milioni, mentre i valori immobiliari e il marchio pesano rispettivamente 35 e 30 milioni.