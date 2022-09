Piove sul bagnato in casa Sampdoria, soprattutto sul fronte infortuni. Curiosamente, l'acciacco più gettonato in questi giorni a Bogliasco è il dolore alla caviglia. Oltre a Harry Winks, infatti, anche Nicola Murru e Jeison Murillo hanno accusato fastidi alla stessa articolazione che sta bloccando l'inglese.



Al terzino italiano, dopo un contrasto, si è girata la caviglia che già aveva dato problemi, costringendolo a fermarsi contro Lazio e Salernitana. Murillo invece ha appoggiato male il piede, accusando subito dolore. Sia il laterale che il centrale colombiano sono a rischio per la partita con il Milan, e verranno valutati nei prossimi giorni per capire se riusciranno a recuperare in tempo per il match con i rossoneri.