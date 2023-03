Negli ultimi giorni in casa Sampdoria sembrano essersi nuovamente accesi i riflettori sul presunto 'gruppo Al Thani', guidato dal mediatore Francesco Di Silvio, avvistato recentemente a Genova a cena con un gruppetto di sostenitori locali della cordata, impegnati dalle prime voci sulla controversa vicenda in un'opera di proselitismo.



Durante la scorsa settimana hanno iniziato ad emergere anche voci relative a presunte firme e nuove date (ad oggi sempre disattese). In merito però Gianluca Vidal, trustee della Sampdoria, ha nuovamente ripetuto il suo mantra: "A oggi non è arrivato nulla. E per me tutti sono in gara" ha detto a Il Secolo XIX. "La differenza la fa chi mette i soldi sul tavolo". Soldi promessi 'a giorni' da oltre sei mesi dall'accolita Di Silvio, e ad oggi mai arrivati.