Il caso Sabiri è deflagrato ufficialmente domenica scorsa, in casa Sampdoria, quando Dejan Stankovic ha sostituito il trequartista marocchino durante il primo tempo di Samp-Salernitana. Adesso però ci saranno molto probabilmente degli sviluppi in merito alla questione, perché l'allenatore si confronterà con il giocatore per capire quali siano i reali motivi del suo atteggiamento.



Sabiri è sembrato poco legato al momento blucerchiato, e l'allenatore serbo secondo Tuttosport vuole delle risposte. Per questo motivo i due si confronteranno. Stankovic vuole capire se l'avventura in blucerchiato di Sabiri finirà così o giocando ancora fino a giugno.