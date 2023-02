Le voci su un interessamento di Massimoper la, tornate a circolare per la terza volta (dopo il 2020 e il 2021) stanno prendendo quota. Addirittura, pare che l'imprenditore italiano sia intenzionato a spingersi oltre ladi. Da qualche giorno il suo braccio destro Luca Baraldi sta approfondendo la situazione finanziaria della società e la soluzione del bond convertibile.ll patron della Segafredo ha avuto contatti con Banca Sistema, che sta predisponendo il bond, ma anche con l'advisor Lazard. Secondo Il Secolo XIX a differenza di quanto circolato ieri, il piano di Zanetti non prevederebbe l'intervento in solitaria , bensì, che l'altro ieri a Milano con un paio di suoi collaboratori (Massinelli e Boaron) ha incontrato Banca Sistema e Lazard. Nel capoluogo lombardo c'era anche il Cda della Samp, e secondo alcune voci Bosco e Panconi avrebbero avuto un appuntamento con il gruppo.La linea del Consiglio di amministrazione blucerchiato sembra essere ben precisa. Il board doriano vede di buon occhio l'eventuale intervento di Zanetti, che viene ritenuto un profilo perfetto per serietà e capienza economica. Zanetti oltretutto interverrebbe con fondi personali, e ci sarebbe una netta divisione di interessi con il gruppo Wrm: Mincione punta i cinema di Ferrero, evitando il fallimento di Eleven Finance, la Segafredo invece alla Sampdoria. La linea della dirigenza, o almeno di una fetta di essa, è quella diLa domanda che si fanno tutti, ovviamente, riguarda le tempistiche. Il bond convertibile, probabilmente di durata biennale con in pegno le azioni della Sampdoria, potrebbe consentire a Zanetti di entrare nel club evitando di trattare con la proprietà, cosa che non rientra nei piani del gruppo Segafredo, e dovrebbe essere pronto tra fQuesto sarebbe il tempo limite per valutazioni e riflessioni.