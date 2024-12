Champions League: designati gli arbitri per Juventus, Milan e Bologna

AFP via Getty Images

L’Uefa ha rso noti i nomi degli arbitri per le partite di mercoledì della sesta giornata della League Phase di. In campo tre squadre italiane: laospita ildi Guardiola, ilse la vedrà a San Siro con lamentre ilsarà impegnato in trasferta contro ilPeril designatore Rosetti ha scelto il francese Clément Turpin che sarà coadiuvato dagli assistenti Danos e Page, con IV uomo Vernice, Brisard al Var e Milloit all’Avar.Perla scelta è caduta sullo spagnolo Jesús Gil Manzano che sarà coadiuvato dagli assistenti Barbero e Nevado con Hernandez Maeso IV uomo, Soto Grado al Var e il tedesco Brand all’Avar.

Perci sarà invece il rumeno Radu Petrescu, coadiuvato dagli assistenti Ghinguleac e Grigoriu con Birsan IV uomo, l’olandese van Boekel al Var e lo sloveno Borosak all’Avar.