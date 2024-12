Champions League, l’Italia punta al poker in top-8: i bookie spingono le milanesi, dimezzata la quota della Juventus

Getty Images

L’Italia calcistica ha un obiettivo: quattro squadre qualificate direttamente agli ottavi diA due giornate dalla fine la prospettiva non è così irraggiungibile, come dimostrano le quote. L’nonostante il primo ko a Leverkusen, ha messo da parte un discreto bottino di punti e continua a viaggiare a bassa quota, offerta a 1,10. Vittoria fondamentale sulla Stella Rossa per il, ora a 12 punti in classifica e con un calendario agevole di qui alla fine: i rossoneri agli ottavi si giocano a 1,70. Grande passo in avanti per ladopo il 2-0 contro il Manchester City. La quota per un posto nelle prime 8 si è più che dimezzata, passando da 7,50 a 3. Meno fiducia per l’Atalanta, che pur avendo gli stessi punti dei bianconeri (11) è vista a 6 nella top-8.

– Italia più indietro nelle quote per il titolo. L’Inter è salita da 10 a 14, mentre l’Atalanta è in lavagna a 28, la Juventus paga 34 e il Milan 51. In pole sempre il Liverpool, offerto a 5 su William Hill e bet365, seguito a 7 da Arsenal e da un Real Madrid rinvigorito dalla vittoria di Bergamo. Nonostante la crisi, accentuata dal ko con la Juve, il Manchester City resta tra le favorite a 7,50, in compagnia del Barcellona.