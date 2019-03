Un incrocio insidioso ma di grande fascino, sicuramente alla portata della Juventus. Ai quarti di finale di Champions League i bianconeri troveranno l’Ajax, a nove anni dall’ultimo incrocio europeo. È il momento migliore, riferisce Agipronews, della stagione per i Lancieri, carichi dopo la rimonta con il Real Madrid, ma secondo i betting analyst sarà difficile ripetere l’impresa: nelle quote Sisal Matchpoint la qualificazione della Juve vola a 1,22, mentre per il colpo olandese si sale a 4,25. La squadra di Allegri parte bene anche per la prima parte della sfida, in programma il 9 aprile ad Amsterdam: anche in questo caso i bianconeri sono favoriti, a 2,10, con segno «1» e pareggio dati a 3,70 e 3,30.