Champions League, quale gara sarà trasmessa da Prime Video mercoledì 22 gennaio

8 minuti fa



Torna la Champions League con il penultimo turno della League Phase. I punti iniziano a pesare doppio e manca ormai poco ai verdetti finali, quelli che chiariranno chi passerà direttamente agli ottavi, chi dovrà passare per i playoff e chi invece sarà eliminato.



LA SCELTA - Come per ogni turno, nello slot del mercoledì sera, una gara di una delle squadre italiane impegnate sarà trasmessa da Prime Video. Per il settimo turno della competizione, la scelta della piattaforma di Amazon è ricaduta su Milan-Girona. Si tratta di una prima volta tra gli spagnoli – alla prima presenza in Europa – e i rossoneri che puntano a entrare nelle fatidiche otto squadre che passeranno agli ottavi, non dovendo scendere in campo per i playoff.