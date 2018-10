È stato il protagonista indiscusso nella sfida di vertice contro il Napoli. Mario Mandzukic ha segnato una doppietta, decisiva per il successo con cui la Juventus è volata a +6 sugli azzurri. Per il bomber croato, dunque, si prospetta un’altra serata di gloria, questa volta in Champions League. In primis perché il centro dell’attacco sarà tutto suo, complice la squalifica di Cristiano Ronaldo, in secundis per il divario con gli avversari, gli svizzeri dello Young Boys contro cui i bianconeri sono strafavoriti, a 1,15 appena su Microgame. Visto il gap, c’è motivo di ritenere che Mandzukic possa andare in gol, magari a ripetizione, proprio come ha fatto contro il Napoli. Un gol del croato viaggia a 1,70, quota più bassa nelle scommesse sui marcatori. Un’altra doppietta, invece, vale 4,05, mentre la tripletta con cui Mandzukic porterebbe a casa il pallone è data a 11,50.