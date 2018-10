Maurizio Sarri, manager del Chelsea, parla in conferenza stampa, commentando così lo screzio finale tra un membro del proprio staff e José Mourinho, allenatore dello United: "Non so perché non ho visto nulla sul campo, ma dopo la gara ho parlato con José e ho subito capito che avevamo sbagliato noi. Quindi ho parlato col membro del mio staff e l'ho portato da Mourinho per chiedergli scusa. Credo che ora sia tutto chiarito, ma abbiamo fatto un errore ed eravamo sicuramente noi dalla parte del torto".