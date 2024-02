Lecce, D'Aversa: 'Se ci crediamo siamo capaci di tutto. Dorgu? Ci sta che abbia avuto un calo fisico'

Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria arrivata nel recupero della partita contro la Fiorentina. Il tecnico dei pugliesi ha elogiato la tenacia dei suoi, parlando anche di Dorgu, autore del gol vittoria. Queste le sue principali dichiarazioni:



VITTORIA - "Una vittoria meritata, credo che anche oggi la prestazione c'è stata, soprattutto nel primo tempo. Tante occasioni create e due legni. E' stata una vittoria di cuore, siamo stati bravi a reggere fino alla fine. Per fortuna abbiamo vinto, altrimenti sarebbe la seconda volta che succedeva, dopo il Milan."



COMPATTEZZA - "Li vedo lavorare tutti i giorni e so quanto spingono e danno durante il lavoro settimanale. La vittoria di stasera ha dimostrato che se ci crediamo veramente siamo capaci di tutto. E' una squadra molto giovane il gol del 3-2 l'ha fatto un 2004. Questo dimostra la mentalità di questa società".



DORGU - "Da quando alleno sono stato abbastanza fortunato. Non credo nelle carte d'identità, credo che ci siano giocatori forti. Ci sta che abbia avuto un calo fisico perché è andato a giocare in nazionale ed è giovane".



BANDA - "E' un giocatore molto importante per le caratteristiche che ha. Come Almqvist e Sansone, che è entrato molto bene oggi. Anche Piccoli. Ho detto che sia Krstovic che Piccoli possono arrivare in doppia cifra".