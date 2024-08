Chi è Francesco Carella, l'occasione di mercato per la Serie C

Sul mercato di Serie C c'è un giocatore che può diventare un'occasione per diversi club. Un acquisto low cost; o meglio: a zero.. Lì dove è cresciuto dopo una prima fase di giovanili nel Foggia, e ha giocato più di 100 partite tra i professionisti. L'anno scorso ha giocato 33 partite stagionali, confermandosi uno dei punti fermi del Francavilla. Su Carella hanno messo gli occhi alcuni club di Serie C e qualche società ambiziosa di D che punta a vincere il campionato, ma su ragazzo ci sono anche interessamenti dal Portogallo e dalla Romania.

- Carella è un jolly di centrocampo che in carriera è stato schierato ovunque dalla metà campo in poi; ai tempi del Foggia ha fatto anche qualche partita da prima punta.. Ha tempi d'inserimento e visione di gioco, spinge molto in zona offensiva ed è bravo anche nell'ultimo passaggio come quell'assist dell'anno scorso contro il Monterosi. Carella è l'occasione per la Serie C, un jolly a zero sul mercato.