Chi è il rigorista del Torino? Perché col Verona ha calciato Sanabria

Poco prima della mezz’ora di Verona-Torino, quinta giornata di Serie A, in area gialloblú Dawidowicz tira una gomitata a Sanabria col pallone lontano e l’arbitro fischia il calcio di rigore dopo essere stato richiamato dal Var. Penalty e rosso per il difensore, con la squadra di Zanetti che ha giocato tutto il resto della partita con un uomo in meno.- Sull’1-1 arrivato per i gol di Sanabria e Kastanos, sul dischetto per il Torino si presenta proprio l’attaccante paraguaiano. Nonostante in campo ci sia anche Duvan Zapata, rigorista granata e titolare contro il Verona. Sanabria però si è preso il pallone ed è andato a calciare lui dopo che l’anno scorso ne aveva messi dentro 2 su 2 calciati per volontà di Juric. Ne ha segnati 9 su 13 in carriera.

- Al Bentegodi col Verona, però, Sanabria prova a incrociare calciando col destro ma il pallone è finito sul palo. Rigore sbagliato. Il pallone torna sui suoi piedi e segna a porta vuota ma il gol non è regolare: chi calcia un rigore non può riprendere il pallone se prima non viene toccato da qualcuno.