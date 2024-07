Getty Images

De Sciglio-Monza, il terzino prende tempo

un' ora fa

1

Il terzino della Juventus, Mattia De Sciglio è ufficialmente sul mercato e, dopo lo sfogo con i giornalisti che lo hanno dato per infortunato, sta cercando una nuova formazione che gli possa dare spazio. Il Monza di Adriano Galliani che lo conosce bene fin dai tempi del Milan è in primissima fila per lui, ma non ha ancora formulato un'offerta.



De Sciglio dal canto suo è forte di un contratto in scadenza 30 giugno 2025 e quindi sta prendendo tempo per capire se potranno arrivare offerte economicamente più vantaggiose. Non c'è fretta, anche per il club brianzolo, che deve prima piazzare delle uscite per poter affondare il colpo con i bianconeri.