Chi è Jonas Urbig, il portiere preso dal Bayern Monaco per il dopo Neuer

Per sostituire Manuel Neuer il Bayern Monaco gioca d’anticipo, e pesca uno dei migliori giovani portieri in circolazione:, contratto firmato fino al 2029. Come da tradizione quindi il club si affida a un altro tedesco in porta per i prossimi anni - l’unica eccezione nelle ultime stagioni è stata lo svizzero Sommer - convinti di aver portato a casa quello che può davvero diventare uno dei protagonisti per il futuro, anche in nazionale.

- Oggi il titolare è ancora Neuer che ha il contratto in scadenza a giugno ma c'è già un accordo verbale per il rinnovo fino al 2026; Urbig è stato preso per crescere dietro di lui, per poi lanciarlo titolare quando sarà considerato pronto. Nato e cresciuto calcisticamente nel Colonia,. Il ragazzo ha bisogno di crescere per diventare più affidabile, il Bayern non ha fretta e lo fa lavorare insieme a uno dei migliori nel suo ruolo.

Urbig è un portiere bravo nei riflessi e a impostare il gioco da dietro, ha un gran lancio - gioca con entrambi i piedi - e. Retroscena: tra i portieri che il Bayern aveva inserito in lista c’era anche Zion Suzuki del Parma, che gli osservatori tedeschi erano venuti a vedere più volte in Italia.