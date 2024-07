Chi è Letexier, l'arbitro di Spagna-Inghilterra: a 35 anni dirige la finale di Euro 2024

Getty Images

Stasera gli occhi di tutta Europa saranno puntati sul'Olympiastadion di Berlino, alle 21, secondo francese a dirigere la finale nella storia della competizione dopo Vautrot nel 1988. Una scelta a sorpresa da parte del designatore Rosetti, arrivata anche per una serie di incastri che hanno sorriso al giovane arbitro.- Tra le possibili scelte c'era l'italiano Daniele, ma nei giorni scorsi ha lasciato la Germania per tornare in Italia. Se la Francia fosse arrivata in finale non ci sarebbe potuto essere lui, ma l'eliminazione della nazionale di Deschamps gli ha dato la possibilità di andare a Berlino. Il favorito per dirigere la finale era l'arbitro della finale del Mondiale in Qatar e della Champions 2023, ma il polacconon ha convinto Rosetti in questa stagione. La decisione di puntare su un arbitro così giovane come Letexier è legata anche a un ricambio generazionale, per una categoria che dopo l'Europeo ha perso proprio Orsato che ha deciso di ritirarsi.

- In questo Europeo Letexier aveva già arbitrato. Nella stagione scorsa l'arbitro francese era stato scelto per cinque partite di Champions League: la più importante è il quarto di finale Real Madrid-Manchester City al Bernabeu; 15 presenze in Ligue 1, due rigori fischiati e nessun cartellino rosso.