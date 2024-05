Chi è Savva, l'esterno cipriota in gol all'esordio in A col Torino

, giovane esterno d’attacco classearrivato nell’estate del 2022, ha segnato il gol del pareggio nella gara di Verona contro l'Hellas valida per la 36esima giornata di campionato, al suo esordio in Serie A con la maglia granata. Il suo percorso di crescita aveva già ricevuto una certificazione di bontà nel 2023 con il, triennale, oggi la grande gioia dell'esultanza personale, un'emozione che non dimenticherà.Savva è nato ail 25 novembre 2005 ed è cresciuto nel settore giovanile dell’, capitale dell'isola e città natale di Zanos. Si tratta della terza squadra della città: dopo l’Apoel e l’Omonia, A soli 17 anni e 154 giorni, esordisce in prima squadra nel match contro l’Apoel Limassol e attira con buone prestazioni l'interesse di

Inizialmente con l’Under 18 guidata da Antonino Asta (15 presenze, 7 gol e 4 assist) è diventato un punto fermo all’interno delladi Scurto nella stagione 2022/2023 e lo è rimasto nella corrente, nella quale ha giocato e purtroppo per i granata perso la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il primo gol di Savva in Primavera è arrivato contro il Sassuolo ed è stato decisivo per la vittoria del Toro.- Ottimo senso del gol, ma anche grandi doti atletiche e progressione che hanno convintoa puntarci in questo finale di stagione per la prima squadra.