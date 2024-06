Chi è Tete Morente, il primo obiettivo estivo del Lecce: lo stato della trattativa

Getty Images

Il Lecce si muove sul mercato e prova a piazzare i primi colpi, con il giusto anticipo e andando a pescare nomi sconosciuti ai più, come prassi sotto la gestione sportiva di Pantaleo Corvino. L'ultimo colpo dei giallorossi, che andrà a costituire il primo acquisto della sessione estiva di mercato, è Tete Morente, classe '96 spagnolo vicino al trasferimento in Serie A.Tete Morente è(che può agire anche a destra), attualmente in forza all', formazione della seconda divisione spagnola. Nella stagione appena conclusa ha messo a referto, affermandosi come miglior marcatore della rosa e richiamando su di sé le attenzioni del Lecce. Nel suo passato un lungo trascorso nel settore giovanile dell'e diverse esperienze in formazioni minori del calcio spagnolo, prima del passaggio al Malaga a gennaio 2020 e poi all'Elche pochi mesi dopo.

Come riportato da Sky, i salentini sonoche porterà Morente alla corte di Luca Gotti. Ultime minuzie da sistemare e poi l'accordo verrà messo per iscritto, andando così ad aggiungere un'ulteriore freccia sulla fascia sinistra leccese.