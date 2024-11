Chi è Augusto Seedorf Owusu, il pretoriano di Montero convocato da Motta nella Juventus

Un secondo nome pesantissimo, un ruolo importante come quello del centrocampista, un orgoglio notevole come quello della prima convocazione in prima squadra: anche, centrocampista italiano di origini ghanesi, vive il sogno di un esordio assoluto in Serie A al seguito dellain piena emergenza a Lecce.Entrato nel vivaio bianconero nel 2012, ha percorso l'intera trafila fino alla formazione Primavera anche se nella stagione 2022/23 è stato girato in prestito alla Reggiana, formazione con la quale ha giocato nella categoria Under 19. Dopo aver giocato agli ordini di Montero nell'annata 2023/24, il calciatore ha seguito il suo allenatore anche nella nuova avventura alla Next Gen (oggi sostituito da Brambilla sulla panchina Under 23), con un contratto valido fino al 30 giugno 2027.

E' unQuest'anno ha messo assieme 12 presenze in Serie C e una in Coppa Italia di categoria, mentre lo scorso anno in Primavera 1 sempre con Montero ha trovato anche la via del gol nell'arco di 19 presenze.