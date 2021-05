vive il presente in maniera differente rispetto alle ultime nove stagioni: a maggio di solito era abituato ad alzare la Coppa che rappresenta la vittoria dello scudetto, domenica invece. Ma quello che sarà di lui l'anno prossimo non è ancora dato saperlo.con il suo ritorno avrebbe potuto prolungare la lunga militanza in bianconero, anche se al momentomai come ora, visto- E cheQueste: "Con Chiellini parlo con lui tutti i giorni, non sul futuro ma sul presente. È importante il presente, e sia io che la squadra siamo concentrati su cosa fare adesso".ci sono stati infatti: quel che è certo è chedato che dopo aver recuperato dagli infortuni si sente bene e con la giusta rotazione pensa di poter disputare almeno un'altra stagione ad alti livelli. La decisione definitiva arriverà a giugno:dunque, prima di intraprendere@AleDigio89