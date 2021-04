Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, parla a Sky Sport, soffermandosi sul futuro: "Nel periodo che ero in Nazionale sembrava fosse un problema che io e Gigi avessimo rinnovato o meno. Non esiste attualmente un problema, non lo siamo mai stati, non lo saremo mai. Con un'altra maglia sicuramente non in Italia o in Europa, si tratta di fantamercato. Non è proprio attuale. Sono tanto concentrato su Zapata, Muriel, Malinovskiy, ho già tanti pensieri per la mia testa...".