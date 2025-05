Lazio, Fabiani: "Soddisfatti di Baroni. Inter? La più forte d'Europa"

Getty Images

Continua la rincorsa europea della, che scende in campo contro l’a San Siro. Una partita fondamentale per i biancocelesti, quinti a quota 64 punti, gli stessi della, uno in più dellae due del. A sottolineare l’equilibrio e l’incertezza in classifica è stato anche, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Sky: “Tutto il campionato di Serie A, a 180 minuti dalla fine, non ha dato verdetti, c'è grande equilibrio e questo significa che c’è crescita da parte di tutte le squadre. Le eccezioni sono, le altre si giocano tutte qualcosa di importante”.

Fabiani ha anche elogiato i nerazzurri, con la speranza di riuscire a compiere un’impresa a San Siro: “Il calcio, però, è bello perché può sempre riservare delle sorprese”. Sul percorso dei biancocelesti a 180 minuti dalla fine della Serie A: “Siamo già soddisfatti, pensando sia al campionato che all'Europa. Abbiamo iniziato una fase di rinnovamento, senza campioni come i vari. Siamo soddisfatti dei nostri ragazzi e del lavoro del nostro mister, che ha dimostrato di poter allenare una squadra importante come la Lazio”.