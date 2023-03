Prosegue anche nella stagione 2022-2023 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 27a giornata di Serie A.



Ghersini (Var: Abbattista) 6"Ha bisogno del Var per concedere il rigore ai neroverdi sul tocco di mano di Amian, ma la prestazione complessivamente è sufficiente".Dionisi (Var: Marini) 6,5"Bene, anche nella collaborazione col Var in occasione del gol di Hojlund".Giua (Var: Di Martino) 6,5"Non è successo nulla di particolare da evidenziare".Pairetto (Var: Valeri) 5"Non è stata una buona gestione della gara. Ok non fischiare il rigore ai rossoblù per il contatto Ferguson-Bradaric, ma il calcio d'angolo dal quale nasce il primo gol non c'era".Doveri (Var: Nasca) 6"Partita molto complicata, ha fischiato più del solito e ha avuto bisogno del Var per dare il rigore al Milan. Giusto far ripetere il penalty per la presenza di Beto in area al momento del tiro di Ibrahimovic; e corretto anche non fischiare un altro rigore ai rossoneri quando Ibra va a terra dopo un contatto con Bijol e Becao: mi ha dato la sensazione di essere lui a tirare giù l'avversario".Mariani (Var: Aureliano) 6"Tutto regolare, sia i due gol annullati a Gaich per fuorigioco che la rete assegnata a Faraoni dopo il check del Var per un presunto fallo di mano che non c'era".Abisso (Var: Banti) 5,5"Non è stata una gran prestazione, gestione ondivaga della gara".Marchetti (Var: Irrati) 6"Corretto il rigore assegnato agli azzurri per l'intervento di Linetty su Kvaratskhelia. Marchetti è un altro giovane prospetto che sta migliorando molto".Massa (Var: Di Paolo) 7,5"Partita eccellente, gestita con sicurezza dimostrando di essere un ottimo arbitro. Correttissimi i due gialli a Ibanez, così come le espulsioni di Cristante e Marusic nel finale. Saltano un po' i nervi, ma l'arbitro non sbaglia nulla".Chiffi (Var: Mazzoleni) 5,5"L'ha arbitrata senza grandi difficoltà quasi fino alla fine, con ammonizioni corrette e decisioni giuste. Poi nel finale si perde un po' permettendo anche un gioco troppo violento. Per la seconda settimana di fila Rabiot è protagonista di un episodio del quale non ci sono abbastanza immagini: io senza tecnologia avrei fischiato perché ha dato la sensazione di toccarla di mano, ma forse, non avendo immagini da poter consultare, se l'arbitro non ha visto il tocco in diretta è stato giusto proseguire. Corretto non fischiare il fallo di mano di Vlahovic che ha il braccio complettamente attaccato al corpo. Ok i rossi a Paredes e D'Ambrosio, non c'è nulla sul contatto Vlahovic-de Vrij in area nerazzurra".