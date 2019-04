Il giornalista Enzo Bucchioni, durante il proprio editoriale per FirenzeViola.it, ha parlato anche del possibile trasferimento di Federico Chiesa in estate: "Diego ha in testa qualcosa di forte per rilanciare l’immagine depressa della Fiorentina o comunque per rispondere per le rime a Firenze, a chi contesta e offende la sua famiglia. Qualcosa farà, lo ha già detto ai manager, intanto sta pensando anche a una eclatante mossa strategica tipica di Diego Della Valle, una delle sue. Cosa? Bloccare Chiesa, toglierlo dal mercato, ad esempio. L’ha già fatto più di dieci anni fa con Toni, ha detto no alla cessione praticamente chiusa con l’Inter, ed è pronto a fermare oggi qualsiasi tipo di trattativa anche per il giovane Federico Chiesa, men che meno avallare la sua cessione alla Juventus. L’idea sarebbe quella di trattenerlo almeno per un altro anno, il tutto mosso dall’orgoglio, dalla vecchia idea che i contratti si rispettano (Chiesa scade nel 2022), dalla voglia di dimostrare che la Fiorentina non è un supermercato, è una società non seconda a nessuno, e i Della Valle non hanno bisogno di vendere o svendere".