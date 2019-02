Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo Verona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: "​Oggi la squadra sta bene e se la deve giocare da Chievo. Quando dico da Chievo dico sempre che prima di tutto ci vuole grande atteggiamento, secondo ci vuole consapevolezza, terzo non basta giocare bene. Dobbiamo metterci qualcosa di personale come atteggiamento, qualcosa di squadra come compattezza.



Partita che vale 3 punti, dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza di fare i 3 punti. Contano spirito, cuore, atteggiamento, i nostri tifosi devono essere ancor più eccezionali. I nostri giocatori stanno dando l'anima per uscire da questa situazione".