Il tecnico del Chievo, Domenico Di Carlo, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Lazio: "La squadra ha dato sempre tutto. I ragazzi hanno lottato ma non siamo stati accompagnati dai risultati. Ci restano 6 partite, apriamo una fase nuova. Abbiamo tanti giovani, questa società è strutturata per farli crescere. Devono prendere un po’ alla volta maggiori responsabilità. Proviamo a migliorare la nostra classifica. La Lazio è una squadra difficile da affrontare ma noi faremo battaglia con tutti. I nostri giovani hanno lavorato bene tutto l’anno e adesso si meritano la possibilità di dimostrare che possono essere protagonisti anche in campo. Giocare e allenare nel Chievo deve essere un orgoglio. Chiunque ci sarà in futuro, dovrà sudare e portare poi in alto possibile questi colori e avere una voglia massima di rivalsa per ripartire in maniera vincente".