Torna in campo la Serie A! Il via ufficiale della nuova stagione del massimo campionato italiano andrà in scena allo stadio Bentegodi di Verona, dove alle 18 il Chievo ospita la prima uscita ufficiale con la maglia della Juventus di Cristiano Ronaldo.



I PRECEDENTI - Il Chievo ha raccolto un solo punto nelle ultime 12 sfide in Serie A contro la Juventus e non ha segnato nelle ultime tre. In casa, il Chievo ha perso le ultime sei partite di Serie A in cui ha ospitato la Juventus, incassando almeno due gol in cinque di queste. La squadra bianconera nelle ultime sei stagioni ha vinto cinque volte la gara d'esordio in campionato.