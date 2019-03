Sergio Pellissier diciassette anni fa esordiva con la maglia del Chievo, oggi è ancora in gialloblù. Una carriera trascorsa in Serie A, solamente una stagione vissuta in B, prima dell'immediato ritorno nella massima serie. Un capitano che a quasi quarant’anni ha ancora una gran voglia di calcio e continua a segnare. Il 12 aprile Pellissier raggiungerà la soglia delle quaranta primavere, diventando uno dei pochi giocatori a superare tale traguardo da calciatore di Serie A. A tal proposito ha rilasciato un’intervista a DAZN in cui parla del suo percorso da calciatore, del momento difficile del Chievo e della delusione che prova in questo momento.



VOGLIO GIOCARE ANCORA- "Ho la stessa determinazione e la stessa voglia di dimostrare di essere ancora qualcuno. Indubbiamente agli esordi avevo altre qualità fisiche e di conseguenza riuscivo a dare di più di adesso. Ora invece, essendo più esperto, riesco a dosare meglio le fatiche e a sfruttare i momenti giusti".



COME MI SENTO ORA- "Indubbiamente quando le cose non vanno bene e ti vedi crollare il mondo addosso, ti sfoghi in qualsiasi modo. In questo momento provo rabbia, delusione e una marea di sentimenti contrastanti perché questa è la mia famiglia. Ho vissuto in questa società per diciannove anni e probabilmente finirò qui la mia carriera".



SUL CHIEVO- “Dispiace tanto perché non avrei mai voluto concludere la mia avventura con una retrocessione o con una stagione in Serie B. Mi sarebbe piaciuto vedere il Chievo sempre ai massimi livelli”.