Non era di certo la partita per ricominciare la lunga scalata per la salvezza, ma in ogni caso, nonostante il risultato di 3-0 per i bianconeri, il Chievo ha comunque dimostrato qualcosa di buono. Per la prima volta si è vista una squadra che al netto del divario tecnico, non si è lasciata andare e ha provato lo stesso a costruire il suo gioco anche quando la partita aveva poco da dire. Grande merito ovviamente di Di Carlo, che sta continuando a fare un ottimo lavoro sia dal punto di vista tecnico-tattico sia morale. Quello che bisogna raccogliere dallo Stadium allora è la volontà di combattere fino all'ultima partita con la stessa caparbietà e con lo stesso carattere, magari con l'aggiunta di qualche giocatore nel finale di questa sessione di calciomercato.



Quello che salta più all'occhio infatti è il bisogno di un ritocco soprattutto sulla fascia sinistra, dato che De Paoli è più utile nel ripiegamento difensivo piuttosto che nello stendersi in avanti; servirebbe infatti un giocatore che sappia dare anche continuità alla fase offensiva e che sia di supporto per gli attaccanti magari saltando anche l'uomo. Altro ritocco dovrebbe essere a centrocampo, dato che manca una figura che rimpiazzi Birsa e che dia più sfogo alla manovra soprattutto nell'ultimo passaggio per gli attaccanti. Ora comunque si inizia davvero la scalata verso il sogno chiamato salvezza e contro la Fiorentina dovrà vedersi un Chievo voglioso di fare risultato e che sappia sfruttare le occasioni da gol che si costruisce. Se la mentalità è quella vista contro la Juventus, non tutto è perduto.