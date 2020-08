Ormai, grazie a chi si ostina a fare tutti i giorni i conti in tasca alla Juve e puntualmente li sbaglia, sta passando il messaggio (sbagliato) che alla Continassa non abbiano più un euro in cassa e non possano fare mercato. Non è così, ma tanto ripetere che – grazie all’alleggerimento dei vincoli Uefa causa Covid – il rosso in bilancio sarà molto inferiore alle cifre inizialmente previste e che, in teoria, quest’estate non esistano limiti di spesa imposti dal FPF è tempo perso. Non lo capiscono (o non lo vogliono capire) e così si alimentano fake news a go-go. E allora passiamo oltre, occupandoci piuttosto di ciò che sta facendo Paratici, al suo terzo mercato (calcolando pure l’ultima sessione invernale) senza Marotta.

CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM