Tutto come da copione. Dybala torna, segna, sancisce di fatto la vittoria della Juventus sul Napoli, ed immediatamente è ripartita la dybalite.Dopo 87 giorni d’assenza, è bastata una rete della Joya alla prima uscita per fare recriminare gli juventini su come avrebbe potuto essere la stagione con l’argentino sempre a disposizione e ad Antun per riaccendere i riflettori sul proprio assistito.È stato un modo per scaldare i motori in vista di una trattativa che, prima o poi, dovrà essere