IL Cies, che ha stilato la classifica dei calciatori più impiegati dalle squadre dei cinque club europei nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 15 novembre 2019. Primo nella speciale graduatoria per la Roma è Daniele De Rossi, con una percentuale di minuti giocati del 61.8% sul totale. A ruota segue Alessandro Florenzi (44.2%), chiude il podio Kostas Manolas mentre il quarto classificato è un idolo del tifo giallorosso, Radja Nainggolan. Chiude la top five Francesco Totti, con 12387 minuti giocati nel periodo di tempo preso in considerazione.