Scorrendo la formazione titolare della Serbia contro il Camerun c'era aria di Serie A: i due Milinkovic, Lukic, Kostic e Milenkovic; e dalla panchina sono entrati Djuricic e Radonjic.. A dire il vero però il punto debole della nazionale di Stojkovic sembra essere proprio la difesa: cinque gol presi in due partite, non benissimo.- Se nessuno ha avuto da ridire per le due reti incassate al debutto col Brasile, le tre subite contro il Camerun hanno fatto storcere il naso a qualcuno. Soprattutto per com'è finita la partita: da 3-1 a 3-3, due gol presi in tre minuti e il rischio concreto di uscire subito dal Mondiale.- Due terzi della difesa della Serbia interessa da vicino la Serie A: la Fiorentina sta tenendo, che con il Camerun ha sbagliato due volte la linea del fuorigioco con Aboubakar che ha ringraziato ritrovandosi da solo davanti al portiere (un gol e un assist).- C'è stata un'estate nella quale Pavlovic è stato vicinissimo a venire in Italia: era il 2019, piaceva alla Roma ma la Lazio ha anticipato i giallorossi chiudendo la trattativa col Partizan Belgrado per circa 5 milioni.. Due anni dopo andò al Monaco per 10 milioni, oggi è seguito dalla Juve. Lui come Milenkovic: le loro prestazioni sono finite nel mirino della critica, con la Svizzera serve una svolta.