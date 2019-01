Si parte dal Real di Santiago Solari, che in casa - nella Liga - non ha ancora subito gol. E che contro l'orripilante Real Sociedad può ancora tenere il clean sheet all'ottima quota di 2,05. Perché no?



Ma la base della giornata è terza contro seconda, cioè Siviglia-Atletico Madrid. Il Siviglia - al Sanchez Pizjuan - è una macchina da guerra, quasi a una media di tre gol a partita in ogni competizione. Ma dall'altra parte ci sono Simeone e soprattutto, in attacco, il folletto Griezmann. Non vedo una partita chiusa, soprattutto se i padroni di casa dovessero andare in vantaggio.



FA Cup con il Leeds di Marcelo Bielsa, capolista e reduce da due sberle in Championship. Comunque non sarà facile vincere al Loftus Road di Londra, si può anche passare il turno nel replay in casa.



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Siviglia-Atletico Madrid gol (1,90)



Real Madrid-Real Sociedad no/gol (2,05)



QPR-Leeds X (3,43)



Il terno vale 13,3 volte la posta.