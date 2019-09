Non c'è dubbio che la partita del sabato riguardo le Qualificazioni Europee sia quella dei Campioni in carica del Portogallo. La trasferta in casa della Serbia, nel calorosissimo stadio Mitic di Belgrado, diventa una tappa fondamentale per entrambe. Che addirittura hanno davanti in classifica non solo la velocissima Ucraina di Sheva ma anche il piccolo Lussemburgo, per differenza gol. CR7 e i suoi hanno totalizzato due punticini in due pareggi con un misero gol. Segnato proprio ai serbi in casa. Che, da parte loro, si sono salvati lì ma devono cominciare a dare altre notizie di sè stessi.



Anche perché andare a riprendere l'Ucraina che va a bomba non sarà semplice per nessuno. I gialli possono allungare ancora in casa dell'ultima in classifica, la Lituania. Che davanti ai suoi tifosi non perde, contro questo avversario, da un quarto di secolo o giù di li'!



Apre la giornata una sfida che dovrebbe essere molto interessante, tra Kosovo e Repubblica Ceca. Sono due nazionali che segnano praticamente sempre, i primi da nove apparizioni di fila e i secondi in otto gare su dieci. Non mi pare poco no?



La Francia aspetta a Parigi-Saint Denis un'Albania che insegue tre punti dietro il terzetto formato da transalpini, turchi e islandesi. Una volta in vita loro gli albanesi sono andati in gol in terra francese ed era un'amichevole. Per il resto nisba. Sarà complicato ripetersi.





I CONSIGLI PER SABATO:



Serbia-Portogallo gol (quota 1,89)



Kosovo-Repubblica Ceca gol (1,93)



Lituania-Ucraina 2 (1,33)



Francia-Albania 1/no gol (1,37)



La quaterna vale 6,64 volte la posta.