Non è il motivo per giocarci un cippone, soprattutto sotto le feste natalizie, per carità. Ma andando avanti entreremo nelle pieghe di questi match.. Finì 6-0, dopo quello soltanto un 2-0 e un 2-1, vittorie si' ma che non ci servirebbero. Io vado sul successo della capolista con due gol di handicap, significa che dovrà vincere con tre gol di scarto. Sono tanti ma... Il Bayern è entrato in quei periodi che tocchi e tocchi oro, il Wolfsburg nel suo esatto contrario. Per i bavaresi ci sono nove vittorie intervallate dalla sconfitta con l'Augusta (parlo di Bundesliga e Champions), per i loro derelitti avversari sei sconfitte consecutive con sedici gol presi, nemmeno troppi ma non c'era il Bayern di fronte. Può arrivare la gragnuola, il Wolfsburg preparasse gli elmetti.Ora tracimiamo in Italia e in Serie A dove Genoa e Salernitana, che si sono trovate di fronte in Coppa Italia a Marassi (martedì1-0 per i rossoblù) tornano in campo, una all'Olimpico contro la Lazio e l'altra in casa contro l'Inter. Partite più che scomode, analizziamole.Lotito ha fatto sentire la voce perchè se ne buttano via troppe ancora mezze piene. E' chiaramente una chiamata alle armi, dopo le brutte bruttissime sconfitte collezionate in trasferta ora vuole ritrovare la Lazio di Sarri. Che, il presidente continua a far sapere, resterà ancora un millennio o giù di li'. E chi ha orecchie per intendere "dorma in tenda". Il Genoa ha vinto la prima con Sheva, ha ritrovato Destro e Criscito ma sembra lo stesso, non abbastanza gonfio e carico per venirsi a prendere punti in questa. Mi sbaglierò, bah. Uno/uno parziale finale lo giocherei dieci volte su dieci. Ancora di più con Immobile in forse.Ho conosciuto tifosi innamorati della propria squadra, che non hanno mai fatto sentire la loro assenza, praticamente spingendo i loro beniamini a tornare il Serie A. Ma adesso che il Palazzo concede la possibilità di restare a giocare praticamente senza società fino alla fine come la mettiamo? Simone Inzaghi verrà a Salerno, vedrà e vincerà: non c'è altra soluzione nel calcio reale. E persino leggendo tra le trippe fritte. Anche in questa parziale/finale. Non ho mai fatto l'inventore.