Praticamente c'è il 75 per cento di possibilità che, quando non giocano per la Serie A, facciano X. Poco? Per niente!; l'Inter invece, che ha già messo in bacheca la Supercoppa italiana, può ancora aggiudicarsi lo scudetto - anche se a comandare prima delle ultime due è il Milan - e questa Coppa Italia. Poco? Per niente!Andiamo a spulciare tra le partite di cui parlavo prima. L'ultima è stata proprio la Supercoppa, nello scorso gennaio, vinta dai nerazzurri. Con il gol di Sanchez al centoventunesimo!Un passo indietro, ottobre dello scorso anno, e andiamo a finire nell'unico pareggio in campionato, 1-1 con i gol di Dzeko e Dybala (su rigore all'89'), sempre al Mezza.Si qualificò la Juve, dopo il successo all'andata (l'unico con una delle due vincente). Il quarto e ultimo di questa serie scommettiamo che non ve lo ricordate? Fu all'Olympic Sports Center di Nanjing, 1-1 al 90', misero la firma sul risultato De Ligt (autogol) e Cristiano Ronaldo, manifestazione valida per International Champions Cup, era luglio del 2019. ai calci di rigore vinse la Juventus grazie all'ultimo trasformato da Demiral.Stasera non è campionato quindi... Fate voi, abbiamo appena toccato con mano: il settantacinque per cento della probabilità è che esca il pareggio al 90', negli ultimi quattro incroci non di Serie A è andata proprio così, a quella quota non si può rinunciare. E potrebbe venir fuori una partita brutta sporca e cattiva. quella classica da X.Il terno si potrebbe agghindare con la Francia e l'Inghilterra, match (decisivi o suppergiù) di Ligue 1 e Premier League. Nantes-Rennes è importantissima solo per gli ospiti che vanno per la zona Champions League, il Nantes ha appena finito di sciacquarsi la bocca con lo champagne millesimato dopo la finale di Coppa di Francia vinta contro il Nizza del "maestro" Gaultier.Watford-Everton è anch'essa importantissima soltanto per gli ospiti che, incredibile a dirsi, con i tre punti vedrebbero una salvezza (appena un mese fa fa sembrava un sogno) sempre più vicina. E il Watford? Entra in campo per poco poco pochissimo, tenendosi per mano al Norwich guarda in basso, alla Championship della prossima stagione.