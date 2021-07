. E quella data è impressa nel cuore di ogni danese che di calcio ne sappia un minimo, fu quella l'edizione vinta proprio dai biancorossi, richiamati tra le finaliste del torneo al posto della Jugoslavia. Tutti chiusero l'ombrellone e dal mare si diressero verso gli allenamenti. Tutti tranne Michael Laudrup, l'asso della Lazio e del Barcellona, che preferì proseguire le ferie: il suo rapporto con la Nazionale era saltato in precedenza. Vinse la Danimarca quell'edizione e ciò è rimasto leggenda, giustamente. La partita di Malmo (tutto si svolse in Svezia) non fu granchè, uno 0-0 senza troppi sobbalzi. Quella era la quinta sfida consecutiva che le due nazionali giocavano per un Europeo: 1978 e 1979, 1982 e 1983. Due successi inglesi, un pareggio e un successo della Danimarca. Prima di quell'ultimo 0-0.. Impossibile non sentire l'urlo, che non si alza - vincente - dal 1966. Fu la finale mondiale contro la Germania, 2-2 e poi ai tempi supplementari, con il gol traversa-linea che da solo è rimasto un film, un pezzo di cinematografia. Non possono nemmeno immaginare cosa potrebbe essere la delusione di chi anela a qualcosa da 55 anni e ora ci è arrivato ad un passo.mettendone a segno otto (tre di Harry Kane e tre di Sterling); la Danimarca ha perso le prime due pagando dazio al dramma vissuto in diretta da Eriksen e poi si è buttata all'assalto: undici gol a sette. Non solo: mai era successo che una nazionale, dopo aver perso le prime due partite, andasse avanti nel torneo. Qui addirittura siamo in semifinale. E non è finita!Certo, anche se non è detto che perderebbe anzi... Mi piace proprio il risultato che firma il primo gol contro gli inglesi e nello stesso tempo la qualificazione dei padroni di casa alla finale.Dirige l'olandese Makkelie (il finalista potrebbe essere il suo connazionale Kuipers).