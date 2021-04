, con quel vantaggio diventa difficile capirne qualcosa a sei giornate dalla fine. E ovviamente le quote a favore si restringono al punto che la partita conviene vedersela (ma questo è solo il mio parere su Inter-Verona non altro).Invece disi sente il crepitio dei fuochi di artificio da lontano. Così fu già all'andata, una delle sfide più pazze e imprendibili del campionato con la passeggiata viola a Torino. A Firenze non credo che possa ripetersi, credo invece che il gol sia la via più breve per segnarsela a nostro favore. Anche perchè nelle ultime sette è uscito una volta sola!!!Due cose subito. Una: i sardi non possono perdere questa per nessuna ragione al mondo pena la retrocessione immediata o quasi. Due: il più importante di tutti gli ex, il Ninja non giocherà per squalifica (strano, era successo anche a Barella); lo stesso Cragno (forse un futuro giallorosso?) se la guarderà da fuori ma i gol verranno lo stesso.Due match li vedo con la carta copiativa: uno in Serie A e uno nella Liga. Da noi saràe non posso minimamente pensare che la Dea, buttati nell'indifferenziata due punti a Roma, possa ripetersi contro Sinisa&Company; da loro il Barcellona, che ha ripreso a volare grazie a un Messi che ha sentito fischiare le orecchie, va a prendersi punti decisivi a Vila Real, contro un avversario preoccupato e teso per la semifinale di Europa League contro l'Arsenal (che potrebbe riservare splendide sorprese). Vittoria nerazzurra e vittoria blaugrana già dal primo tempo? Ci sono due quote da spingere!C'è una finale per la cinquinozza della domenica e parla inglese. La(o Carabao o come vi pare) vedrà di fronte. Si affrontano due "superleghiste", vedremo anche chi ci ha pensato di meno (o chi l'ha presa meglio). Sei finali per Guardiola alla guida del City e sei vittorie, dall'altra parte il duellante di tutta una vita, Josè Mourinho, è stato esonerato: segno dei tempi oppure solo il segno che sta arrivando la settima?Fiorentina-Juventus gol (quota 1,75)Cagliari-Roma gol (1,57)Atalanta-Bologna 1/1 parziale/finale (1,90)Villarreal-Barcellona 2/2 parziale/finale (2,50)Manchester City-Tottenham 1 (1,50)